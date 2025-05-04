طرق التعامل مع الطفل الانطوائي، وأسباب انطوائيته

طرق التعامل مع الطفل الانطوائي، يولد كل طفل بطبيعة نفسية مختلفة، ويتشكل سلوكه بالتفاعل بين عوامل الوراثة والبيئة، ومن بين الأنماط الشخصية التي قد تُلاحظ لدى بعض الأطفال، تبرز الشخصية الانطوائية كصفة مميزة.





الطفل الانطوائي ليس بالضرورة طفلًا يعاني من مشكلة، بل هو طفل يفضل الهدوء، والتفكير الداخلي، والأنشطة الفردية، وقد يشعر بعدم الارتياح في البيئات الاجتماعية الصاخبة.



تكمن أهمية التعامل مع الطفل الانطوائي في فهم طبيعته وعدم محاولة تغييره، بل دعمه ليكتشف ذاته ويشعر بالقبول والثقة.

أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن الطفل الانطوائي ليس أقل قدرة أو أهمية من غيره، بل هو شخصية لها خصوصيتها ومميزاتها.



من هو الطفل الانطوائي؟

أضافت الدكتورة عبلة، أن الانطوائية ليست اضطرابًا نفسيًا، بل نمط من أنماط الشخصية، ويتميز الطفل الانطوائي بعدة سمات مثل حب العزلة، الميل للتأمل والهدوء، التفاعل المحدود اجتماعيًا، الحذر في تكوين العلاقات، والتفكير العميق قبل اتخاذ أي قرار.



الطفل الانطوائي، فيتو



ويفضل هذا الطفل اللعب بمفرده أو مع عدد محدود جدًا من الأصدقاء، وقد يُظهر انزعاجًا من الأنشطة الجماعية أو التواجد في أماكن مزدحمة.

الفرق بين الانطوائية والخجل

وأشارت الدكتورة عبلة إلى أنه من المهم التفرقة بين الطفل الانطوائي والطفل الخجول. الطفل الانطوائي يفضل البقاء بمفرده لأنه يشعر بالراحة في ذلك، بينما الخجول يتمنى التفاعل لكن يمنعه القلق أو الخوف من الرفض.

الانطوائي يملك القدرة على التفاعل حين يحتاج لذلك، لكن لا يرى فيه متعة أو حاجة دائمة. أما الخجل فقد يكون ناتجًا عن قلة الثقة بالنفس أو تجارب سلبية.

أسباب الانطوائية عند الأطفال

تعود الانطوائية في الغالب إلى عوامل وراثية وبيولوجية، إلا أن البيئة التي يعيش فيها الطفل لها تأثير أيضًا. من العوامل التي قد تعزز الانطوائية:

وجود أحد الوالدين أو كليهما بانطوائية مشابهة.

تنشئة في بيئة محافظة أو غير مشجعة على التعبير والانفتاح.

المرور بتجارب اجتماعية مؤلمة أو إحراج متكرر.

التنمر أو المقارنة الدائمة بأطفال آخرين أكثر انفتاحًا.

كيفية التعامل مع الطفل الانطوائي

التعامل مع الطفل الانطوائي يتطلب وعيًا وصبرًا من الأهل والمربين. وإليك بعض الأساليب التربوية الفعالة:

1. القبول غير المشروط

أول خطوة هي تقبّل شخصية الطفل كما هي. لا يجب إجباره على أن يكون اجتماعيًا أو مقارنة شخصيته بأقرانه. إشعار الطفل بأن طبيعته مقبولة ومحبوبة يعزز ثقته بنفسه.

2. الاحترام والتفهم

احترم خصوصيته، وامنحه الوقت ليعبر عن نفسه بطريقته الخاصة. لا تتسرع في تفسير صمته على أنه ضعف أو تجاهل. قد يحتاج فقط إلى وقت إضافي ليكون مستعدًا للكلام أو التعبير.

3. التدرج في التفاعل الاجتماعي

لا ينبغي دفع الطفل فجأة إلى مواقف اجتماعية كبيرة. الأفضل تعريضه لتجارب اجتماعية بسيطة ومتدرجة، كاللعب مع طفل واحد في البداية، ثم طفلين، ثم مجموعة صغيرة وهكذا.

4. تعزيز المهارات الفردية

الكثير من الأطفال الانطوائيين يتمتعون بقدرات إبداعية ومهارات متميزة في مجالات فردية مثل الرسم، الكتابة، البرمجة، أو الموسيقى. تشجيع هذه المهارات يمنحه ثقة بالنفس ويعزز شعوره بالتميز.

5. فتح قنوات التواصل

احرص على وجود وقت خاص للحديث مع الطفل يوميًا. اطرح عليه أسئلة مفتوحة، ولا تفرض عليه الإجابة الفورية. أظهر له أنك مهتم بما يفكر فيه دون ضغط.

6. الامتناع عن وصفه بالانطوائي أمام الآخرين

حتى وإن كانت الصفة واقعية، فإن تكرارها أمام الطفل أو وصفه بها قد يُشعره بالنقص. من الأفضل تجنب تصنيفه بشكل دائم أو ربط كل تصرفاته بانطوائيته.

7. تعليمه مهارات التعامل

دون إجبار، يمكن تعليم الطفل مهارات بسيطة للتفاعل مع الآخرين، مثل كيفية بدء الحديث، التعبير عن رأيه، أو الرفض بأدب. هذه المهارات تُعلّم بلطف وتُمارس تدريجيًا.

الانطوائية عند الطفل، فيتو

دور المدرسة والمجتمع

لا يقتصر دور التربية على المنزل فقط، بل يجب أن تتعاون المدرسة مع الأهل لفهم طبيعة الطفل الانطوائي. المعلمون بحاجة إلى تدريب لفهم اختلاف الأطفال والتعامل مع كل منهم بما يناسبه. كما ينبغي أن تكون البيئة المدرسية داعمة وتُشجع على الاحترام المتبادل وتنوع الشخصيات، وتحد من التنمر والمقارنة.

متى نلجأ للمساعدة المتخصصة؟

إذا لاحظ الأهل أن الطفل يعاني من عزلة شديدة تؤثر على دراسته، أو يُظهر علامات اكتئاب، أو يرفض تمامًا التفاعل مع المحيط، فقد يكون من المفيد اللجوء إلى أخصائي نفسي لتقييم الحالة والتأكد من عدم وجود اضطراب اجتماعي أو قلق مفرط.

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