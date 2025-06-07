مظاهر احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة فيتو بثا مباشرا رصدت خلاله مظاهر احتفالات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2025، بمحافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

أجواء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2025



وتشهد ساحة أبوالحجاح بوسط مدينة الأقصر إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة مع انكسار دراجات الحرارة المرتفعة، ويحرص الشباب والفتيات على التقاط الصور التذكارية لتوثيق فرحتهم بالعيد.

كان أدى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة عيد الأضحى المبارك، امس الجمعة بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، فى حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيرى السكرتير العام لمحافظة الأقصر، والعميد عمرو مالك المستشار العسكرى لمحافظة الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، ورؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.

وعقب أداء صلاة العيد أستمتع محافظ الأقصر لخطبة صلاة العيد ، والتى كانت مصحوبة بترجمة إلى لغة الإشارة، وألقها فضيلة الشيخ مبارك على محمد أمام وخطيب مسجد سيدى أبو الحجاج، وتحدث فيها عن أهمية الأعياد فى إدخال البهجة على قلوب الجميع، وأهمية الإحساس بالفقراء وإكرامهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يضحى بكبشين واحدا عنه وعن أهل بيته، والثانى عن أمته التى لا تستطيع أن تقدم أضحيات.

وفي أجواء من البهجة والسرور، تبادل محافظ الأقصر التهاني مع جموع المصلين، معربًا عن أطيب أمنياته بأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، موجهًا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء محافظة الأقصر خاصة بهذه المناسبة المباركة، كما دعا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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