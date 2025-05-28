بعد اعتزاله، علي فرج يودع ملاعب الإسكواش من الباب الكبير

الإسكواش، أعلن علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، اعتزاله اللعبة بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة حقق خلالها عددا كبيرا من الإنجازات والنجاحات.

وقال علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، إنه اتخذ قرار الاعتزال بعد وقت طويل من التفكير، وأنه كان يرغب في اتخاذ الخطوة منذ أزمة جائحة كورونا.

ويمتلك علي فرج سجلا طويلا وتاريخا كبيرا من الإنجازات والنجاحات نسردها خلال السطور التالية:

- حصد علي فرج لقب بطولة العالم على المستوى الفردي في 4 نسخ أعوام 2019 و2021 و2022 و2023.

- توج علي فرج بـ4 ألقاب من بطولة العالم مع منتخب مصر أعوام، 2017 و2019 و2023 و2024.

- حصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة عام 2023.

- خاض 563 مباراة دولية خلال مسيرته في ملاعب الإسكواش، حقق الفوز في 452 منها، وخسر 111 مواجهة.

- خاص 81 مباراة نهائية، وحصد 46 لقب.

- تربع لفترة طويلة على عرش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين.

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