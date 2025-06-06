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اقتصاد

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

<strong>اسعار اللحمة</strong>
اسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 418.5 جنيه، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 389.7 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>اسعار اللحمة</strong>
اسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

و بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 418.4 جنيه في الأسواق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية،.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة البتلو بالعظم في الأسواق

 بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 387.8 جنيه، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>اسعار اللحمة</strong>
اسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 353.1 جنيه، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيها و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 406.3 جنيه في الأسواق،  فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>اسعار اللحمة</strong>
اسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

أما سعر اللحم الكندوز متوسط السن اليوم في الأسواق، فسجل متوسط سعر قدره نحو 398.4 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 340 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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