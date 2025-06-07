التموين: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ثاني أيام العيد حتى التاسعة مساء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية في العمل خلال أيام العيد، مع استمرار ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة تلبية كافة احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وتعمل المجمعات الاستهلاكية من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حتى ثالث أيام العيد، على أن يكون رابع أيام العيد إجازة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية.

وطالبت وزارة التموين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم (19588)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على رقم (16528)، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شكوى أو بلاغ يتم استقباله.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وأوضحت وزارة التموين أن أسعار اللحوم المتوفرة جاءت على النحو التالي:

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الهندية المجمدة: 210 جنيهات/كجم

الضأن البلدي: 400 جنيه/كجم

الضأن المستورد: 390 جنيهًا/كجم

الخراف الحية (كيلو القائم): 225 جنيهًا.

طرح الدواجن المجمدة المستوردة للمواطنين

وأضافت أن الشركة تطرح أيضًا الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 110 جنيهات للكيلو، بأنواع متعددة وأوزان تتراوح بين 1000 إلى 1300 جرام، بالإضافة إلى توفير باقة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل:

الأرز: 30 جنيهًا/كجم

المكرونة: 27 جنيهًا/كجم

الزيت (لتر): 62 جنيهًا

طبق البيض (30 بيضة): 127 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.