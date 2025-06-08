البروفة الأخيرة.. الأهلي يواجه باتشوكا وديا قبل المونديال.. تريزيجيه يزين قائمة الأحمر والغيابات تهدد استعدادات المارد الأحمر

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا اليوم الأحد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

البروفة الأخيرة للأهلي قبل المونديال

وتعد المباراة بمنزلة البروفة الأخيرة للأهلي قبل ضربة البداية المرتقبة أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، خاصة أن المواجهة تمثل أول ظهور للمدرب الجديد على رأس القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة عدد من الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي خلال الفترة الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الفني لمنحهم فرصة للانسجام مع الفريق من أجل الاعتماد عليهم خلال مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلى وباتشوكا “بث مباشر” قبل كأس العالم للأندية 2025 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وبالأخص قناة ON SPORT 1.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام باتشوكا

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام باتشوكا اليوم مشاركة كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - نيتس جراديشار - طاهر محمد طاهر.

إصابة إمام عاشور قبل مواجهة باتشوكا

وتعرض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة عضلية، وذلك خلال مران الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات الأحمر للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يغيب إمام عاشور عن تشكيل الأهلي اليوم أمام باتشوكا لعدم تفاقم الإصابة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.

غياب زيزو عن مباراة الأهلي وباتشوكا

ويغيب عن مباراة الأهلي اليوم أيضا زيزو لاعب الفريق الجديد، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، على أن يكون جاهزا أيضا للمشاركة مع الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية.

غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي وباتشوكا

كما تشهد قائمة الغيابات أيضا المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لتواجده بمعسكر منتخب فلسطين لمواجهة عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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