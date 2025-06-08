الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

المعاينة تكشف سبب تفحم محتويات شقة سكنية بالتجمع

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة التجمع أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.



وأضافت المعاينة، أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل شقة سكنية بالتجمع.

إخماد حريق شقة التجمع

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع دون وقوع أي إصابات.


حريق شقة سكنية بالتجمع

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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