الأحد 08 يونيو 2025
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محافظات

إصابة عامل في حريق مخبز سياحي بسوهاج

حريق مخبز،فيتو
حريق مخبز،فيتو

شب حريق هائل في مخبز "أفرنجي" بسبب تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز بدائرة قسم ثان سوهاج وتم نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج العام.

 

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بمخبز "أفرنجي" بالطابق الأرضي بأحد العقارات بدائرة قسم ثان سوهاج، تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.
 

ونتج عــن ذلك إصابة شقيق مالك المخبز يوسف ع م م 20 عامًا عامل بالمخبز مصابًا بحروق بالوجه أثناء مشاركته في إخماد الحريق وتم نقله لمستشفى سوهاج العام ونتج عن احتراق خرطوم أسطوانة البوتاجاز، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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