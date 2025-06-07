السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في حريق مبنى سكني بفرنسا

حريق في مبنى سكني
حريق في مبنى سكني

 أعلنت السلطات الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم و26 آخرين أصيبوا في حريق كبير يفترض أنه ناتج عن سكوتر كهربائي يعمل ببطارية انفجر في مجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.

 

اندلاع حريق كبير في فرنسا

 ومن جانبه قال المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر إن صبيا (13 عاما) لقى حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر (15 عامًا).

txt

ماس كهربائي، سبب حريق شقة سكنية في باب الشعرية

وأضاف أن امرأة (87 عاما) وابنها (59 عاما) كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقا جراء الدخان.
وتابع المدعي العام أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفي الذي أصيب بحروق شديدة، وأشار إلى أن 26 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.
وقال شنايدر: "لا شك" في أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا حريق سكوتر كهربائي

مواد متعلقة

ماس كهربائي، سبب حريق شقة سكنية في باب الشعرية

الأكثر قراءة

أول ظهور لزيزو في أمريكا بعد وصوله ميامي للانضمام لبعثة الأهلي (فيديو وصور)

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

تجديد أم استغناء.. تطور مثير في المفاوضات مع 5 من نجوم الزمالك

الأرصاد تحذر من طقس ثالث أيام عيد الأضحى

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

القسام تنشر صورة للجندي الإسرائيلي الأسير متان تسنجاوكر

إصابة إمام عاشور في مران الأهلي وموقفه من مباراة باتشوكا

زيزو يصل ميامي للالتحاق ببعثة الأهلي في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

في الذكرى الـ 37 على رحيله، أبرز المحطات في حياة القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية