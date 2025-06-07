مصرع 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين في حريق مبنى سكني بفرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم و26 آخرين أصيبوا في حريق كبير يفترض أنه ناتج عن سكوتر كهربائي يعمل ببطارية انفجر في مجمع سكني في مدينة ريمس عاصمة منطقة شامبين.

اندلاع حريق كبير في فرنسا

ومن جانبه قال المدعي العام في ريمس، فرانسوا شنايدر إن صبيا (13 عاما) لقى حتفه إثر القفز من شقته الكائنة في الطابق الرابع، وهناك اعتقاد أن الجثة المحترقة التي جرى العثور عليها في الداخل هي لشقيقه الأكبر (15 عامًا).

وأضاف أن امرأة (87 عاما) وابنها (59 عاما) كانا يعيشان في الطابق الثامن توفيا اختناقا جراء الدخان.

وتابع المدعي العام أن شخصين تعرضا لإصابات خطيرة بينهما زوج أم الصبي المتوفي الذي أصيب بحروق شديدة، وأشار إلى أن 26 شخصا آخرين يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال شنايدر: "لا شك" في أن الحريق كان عرضيا وانتشر بسرعة من السكوتر الذي اشتعلت فيها النيران لأسباب غير معلومة.

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