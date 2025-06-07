السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالتجمع الأول

حريق داخل عقار سكني
حريق داخل عقار سكني

نجحت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم، في السيطرة على حريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع أي إصابات بشرية.

 

حريق داخل عقار سكني في التجمع الأول

 وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة التجمع الأول. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار، كما تم تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق مرة أخرى.

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ويقوم رجال المباحث، بسماع أقوال الشهود، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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