رونالدو ضد يامال، البرتغال وإسبانيا يتصارعان على لقب دوري الأمم الأوروبية

نهائي دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم الأحد لمتابعة مباراة البرتغال ضد إسبانيا، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

وتأهل منتخب البرتغال لقيادة كريستيانو رونالدو إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.



وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بالوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بين منتخب إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط ومباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة.

التشكيل المتوقع لنهائي دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا: أوناي سيمون، بيدرو بورو، لي نورماند، هويسن، كوكوريا، زوبيميندي، فابيان، بيدري، لامين يامال، نيكو ويليامز وأويارزابال.

البرتغال: ديوجو كوستا، جواو نيفيز، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز، فيتينيا، برناردو سيلفا، فرانسيسكو كونسيساو، برونو فرنانديز، بيدرو نيتو وكريستيانو رونالدو.

حكم مباراة النهائي

ساندرو شارر (سويسرا).

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