أول تعليق من مدرب ألمانيا بعد الخسارة التاريخية أمام البرتغال

علق جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، على خسارة منتخب بلاده أمام منتخب البرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، مؤكدا أن فوز أنصار كريستيانو رونالدو "مستحق" لأنه كان الفريق الأفضل.

وتابع في تصريحات عقب خسارة ألمانيا 2-1 أمام البرتغال في ميونخ: "إذا لم نكن في كامل جاهزيتنا، فلن نتمكن من منافسة أفضل الفرق. بعد الاستراحة، تقدمنا ثم أصبحنا أبطأ، علينا أن نعمل على ذلك.. البرتغال كانت الأفضل واستحقت الفوز".

وأضاف: "افتقرنا إلى العزيمة اليوم. كان لدينا فريق جيد على أرض الملعب، لكننا كنا دائما بطيئين للغاية. لو تقدمنا في الشوط الأول، لكنا استوعبنا المباراة قليلا".

واعتبر ناجلسمان مواجهة البرتغال واحدة من "أضعف مباريات" منتخبه الوطني "في العام والنصف الماضيين".

وحجز منتخب البرتغال مقعده في نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزه مساء أمس الأربعاء أمام مضيفه الألماني بنتيجة (1-2) في مباراة تاريخية التي تأخرت عشر دقائق عن الموعد الرسمي لانطلاقها بسبب تساقط الثلج والأمطار الغزيرة على ملعب (أليانز أرينا) في ميونخ.

وستلعب البرتغال للمرة الثانية في نهائي البطولة، الأحد المقبل أمام الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء اليوم الخميس بين فرنسا وإسبانيا في المباراة الثانية من نصف النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.