الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار أعمال لجنة المرور على الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز إجراءات السلامة (صور)

جانب من أعمال اللجنة،
جانب من أعمال اللجنة، فيتو

واصلت لجنة المرور على الشواطئ في محافظة الإسماعيلية أعمالها التفقدية، لمتابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة وتوفير بيئة آمنة وملائمة للزائرين والمواطنين.

ثاني أيام عيد الأضحى، تموين الإسماعيلية تضبط 100 كيلو من اللحوم والجبن (صور)

لا يصدق.. هروب عجل من سيارة بالإسماعيلية وسط فرار عشرات الأشخاص (فيديو)

أعضاء وتشكيل اللجنة

تأتي اللجنة برئاسة العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وتضم في عضويتها رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه، وممثل عن مديرية أمن الإسماعيلية، مكتب متابعة المحافظ، وشرطة المسطحات المائية، بالإضافة إلى إدارات السياحة، البيئة، الإدارة الهندسية، التخطيط العمراني، إدارة حماية أملاك الدولة، إدارة الشؤون القانونية، إدارة حماية الأراضي الزراعية، التفتيش والمتابعة بمركز ومدينة فايد، مديرية الصحة، هيئة الثروة السمكية، مرفق الإسعاف، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وشركة "سي لاين" للغوص والإنقاذ. 

جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو

تفقد جاهزية الشواطئ

شملت الجولات الميدانية للجنة شواطئ قرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، حيث تم تفقد جاهزية المرافق والتأكد من استيفاء التراخيص المطلوبة وتطبيق معايير الأمن والسلامة، إلى جانب رصد عدد من المخالفات والملاحظات في قطاعات حيوية، أبرزها: الصحة، السياحة، السلامة المهنية، وسائل الإنقاذ، الإسعافات الأولية، ومكافحة الحرائق.  

جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو

مواصلة أعمال اللجنة خلال إجازة العيد

وتواصل اللجنة أعمالها خلال فترة العيد لتشمل باقي شواطئ مدينة فايد وحتى منطقة كسفريت، “وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضمان موسم صيفي آمن لجميع الزائرين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة”.

جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو
جانب من أعمال اللجنة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية لجنة متابعة الشواطئ اجازة عيد الاضحي الشواطئ شواطئ الاسماعيلية

مواد متعلقة

وفاة 3 شباب من الشرقية في حادث على طريق الإسماعيلية (صور)

ثاني أيام عيد الأضحى، تموين الإسماعيلية تضبط 100 كيلو من اللحوم والجبن (صور)

مجمع الإسماعيلية الطبي: تقديم خدمات الإسعاف لـ1000 حالة استقبلها قسم الطوارئ

لا يصدق.. هروب عجل من سيارة بالإسماعيلية وسط فرار عشرات الأشخاص (فيديو)

الأكثر قراءة

لا نقبل بالكذب أو النصب، رد قوي من عمرو الجنايني على زيزو

إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

وفاة لاعب لافيينا السابق إثر حادث أليم

زيزو ردا على تصرف شيكابالا: كنت بكبرك في كل حاجة (فيديو)

خليك زي ما أنت، زيزو يكشف نصيحة الخطيب له (فيديو)

أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

زيزو يكشف متى وقع للأهلي ويحسم الجدل حول قيمة عقده (فيديو)

خدمات

المزيد

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية