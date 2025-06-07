أسامة نبيه يطلب خوض منتخب الشباب 8 وديات قبل كأس العالم بتشيلي

منتخب الشباب، كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه، وضع ضمن خطته لإعداد الفريق لمونديال الشباب، ضرورة أن يخوض الفريق ما لا يقل عن ثماني مباريات ودية دولية خلال معسكراته القادمة، قبل خوض ماراثون بطولة كاس العالم للشباب، المقرر انطلاقها في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين في دولة تشيلي.

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب الشباب المصري الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلندا.

أسامة نبيه، فيتو

مواعيد مباريات مصر بمونديال الشباب

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر.

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر.

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر.

أسامة نبيع يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

وقال إنها قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري.

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