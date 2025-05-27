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رياضة

أسامة نبيه وحمادة أنور يغادران إلى تشيلي لحضور قرعة مونديال الشباب

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، يسافر غدا الأربعاء وفد من الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم إلى تشيلي، لحضور قرعة كأس العالم للشباب وورش العمل المقررة هناك ، تمهيدا لخوض المنافسات التى ستقام  خلال الفترة بين ٢٧ سبتمبر إلى ١٨ أكتوبر من العام الحالي، بمشاركة ٢٤ فريقا موزعين على ٤ مستويات، على أن يتم توزيعها على ٦ مجموعات في كل واحدة منتخب من كل مستوى.

حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب، فيتو
حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب، فيتو

موعد قرعة مونديال الشباب

ويضم وفد الجهاز الفني لمنتخب الشباب المصري كلا من: الكابتن أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور مدير المنتخب، ومن المقرر وصولهما بعد غد ويبدأن المهمة بحضور حفل القرعة والتي ستقام  يوم الخميس المقبل الموافق ٢٩ مايو بالتوقيت المحلي لتشيلي، فجر الجمعة (٣٠ مايو) بتوقيت القاهرة..وتنطلق القرعة في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت تشيلي، ١٢ ليلا بتوقيت القاهرة.

تصنيف منتخبات كأس العالم للشباب

وتضم مستويات المنتخبات المشاركة بالمونديال كلا من:

- المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - الولايات المتحدة - كوريا الجنوبية - البرازيل - كولومبيا.

- المستوى الثاني: نيوزيلندا - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك.

- المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب أفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج.

- المستوى الرابع: مصر - السعودية - باراجواي - كوبا - المغرب - كاليدونيا الجديدة.

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