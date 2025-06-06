الجمعة 06 يونيو 2025
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رياضة

ماذا يحتاج منتخب مصر في أجندة سبتمبر لحسم بطاقة التأهل لمونديال 2026؟

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

باتت أجندة فيفا في شهر سبتمبر المقبل، تمثل أهمية كبيرة لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، حيث يشهد تجمع الفراعنة المقبل، مباراتين مصيريتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في مشوار حلم التأهل لمونديال 2026، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

يواجه منتخب مصر في أجندة سبتمبر في الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر، نظيره منتخب إثيوبيا بالقاهرة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم يخرج بعدها لمواجهة منتخب بوركينافاسو على أرضه في الجولة الثامنة من التصفيات.

إجتماع أبو ريدة مع التوأم، فيتو
إجتماع أبو ريدة مع التوأم، فيتو

أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسن

وعقد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل أيام، وبحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اجتماعًا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب لمناقشة التوقيتات التي يحتاجها الفريق لارتباطاته خلال الموسم المقبل لمراعاتها خلال وضع جدول مسابقة الدوري في نسختها المقبلة، وبقية المسابقات التي يشارك فيها الأندية التي تضم لاعبي المنتخب.

وعلمت فيتو من مصدر موثوق أن هانى أبو ريدة طالب التوأم خلال الجلسة بإعادة النظر فى قراره بشأن اللاعبين المغضوب عليهم من قبل الجهاز الفنى للفراعنة، أمثال إمام عاشور وأحمد الشناوى حارس بيراميدز وزميله فى الفريق رمضان صبحى بالإضافة إلى عمر جابر لاعب الفريق السماوي، والسعى للم شمل الفريق، خاصة أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في مشوار الفراعنة في تصفيات المونديال وكذلك المنافسة على بطولة أمم أفريقيا بالمغرب.

إمام عاشور يعود لمنتخب مصر، فيتو
إمام عاشور يعود لمنتخب مصر، فيتو

عودة إمام عاشور لمنتخب مصر بأجندة سبتمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، قررا الصفح عن إمام عاشور لاعب الأهلي، بعدما خرج باعتذار علني للجهاز الفني للفراعنة في وسائل الإعلام، وبات من المؤكد أن يعود لصفوف المنتخب في سبتمبر المقبل، أما فيما يتعلق بأحمد الشناوي ورمضان صبحي وغيرهم من اللاعبين، فإن التوأم قرر إرجاء أمرهم حتى موعد تجمع سبتمبر، وسيكون قرار عودتهم للفريق مرتبطا بمستواهم الفني وقتها وحاجة الفريق لجهودهم من عدمه. 

طالع أيضا: إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري

منتخب مصر يتصدر مجموعته

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم، برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 مواجهات، حقق الفوز خلالها في خمس مباريات تعادل في مباراة واحدة، يليه منتخب بوركينافاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، حيث فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، ثم منتخب سيراليون ثالثا برصيد 8 نقاط.

منتخب بوركينافاسو، فيتو
منتخب بوركينافاسو، فيتو

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم تأهله رسميا للمونديال ؟

منتخب مصر يتبقى لمنتخب مصر 4 مباريات ضد كل من، إثيوبيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وغينيا بيساو.

ويحتاج الفراعنة للفوز في 3 مباريات وحصد 9 نقاط من أصل 12 لضمان التأهل إلى كأس العالم، دون النظر إلى مواجهات الخصم.

وحال التعادل مع إثيوبيا في المباراة المقبلة وفوز بوركينا يصبح الفارق 3 نقاط فقط، سيحتاج حينها الفراعنة الفوز على بوركينا فاسو في المباراة التالية ليوسع الفارق إلى 6 نقاط ويضمن التأهل بفارق الأهداف.

خسارة المنتخب المصري أمام أثيوبيا ستضعهم أمام خيار الفوز بباقي المباريات دون النظر إلى نتائج الخصم، أو الخسارة وتعادل مباراة واحدة مع الحفاظ على التفوق من حيث فارق الأهداف.

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