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رياضة

رد فعل حسام حسن على اعتذار إمام عاشور

حسام حسن وإمام عاشور
حسام حسن وإمام عاشور

رحب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب باعتذار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر.

وأكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن جميع اللاعبين في المنتخب أشقاؤه الصغار وأنه يكن لهم كل الاحترام والتقدير، ونفس الأمر متبادل من الجميع داخل جهاز المنتخب، وأن الهدف في النهاية هو مصلحة المنتخب ورفع اسم مصر عاليا وعودة المنتخب لمنصات التتويج، وإعلاء قيمة المنتخب.

اعتذار أمام عاشور لحسام حسن 

وهنأ إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عبر صفحته على إنستجرام الجماهير بالتتويج بلقب الدوري الـ٤٥ في تاريخ القلعة الحمراء.

 كما أكد تقديره واحترامه للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

 وجاء نص ما نشره إمام عاشور كالتالي: “الحمد لله دائما وأبدا.. موسم شاق وصعب كان نفسنا نحقق فيه أكتر من بطولة.. سعيد بلقب الدوري للمرة الـ٤٥ في تاريخ الأهلي.. سعيد بلقب الهداف وسعيد أكتر بفرحة زملائي بحصولي على لقب الهداف.. ومع نهاية الموسم الكروي لينا محليا بشكر الجميع  والاستعداد لكأس العالم للأندية.. وفي النهاية بستغل الفرصة دي وأكد احترامي وتقديري للجهاز الفني لمنتخب مصر والكابتن حسام حسن وابراهيم حسن..ودايما في خدمة منتخب مصر”.

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