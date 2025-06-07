التموين: ضخ 500 كيلو من البلطي والبوري والماكريل والجمبري بـ13 منفذا للأسماك بالقاهرة والجيزة

أكد عادل رشدي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك والتوريدات الغذائية، أن الشركة يتبعها 30 منفذا " 17 فرعا للحوم ودواجن – 13 فرعا للأسماك" على مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية، كاشفا عن وجود خطة لإضافة 20 منفذا جديدا على مستوى الجمهورية، ليصبح إجمالي الفروع التابعة للشركة 50 منفذا.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أنه بالنسبة للأسماك، يتم ضخ شهريا 500 كيلوجرام لكل من البلطي والبوري والماكريل والجمبري وخلافه في 13 منفذا للأسماك في القاهرة والجيزة التابعة للشركة المصرية للحوم والدواجن والأسماك، مع دخول خدمتي الشوي والقلي وعمل وجبات متكاملة مثل مطاعم القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.

وأوضح أنه مستهدف العمل على إعادة تشغيل مصنع مُدهشة التابع للشركة مرة اخري بعد توقفه عن العمل مدة 15 عاما، قائلا: تم البدء حاليا في التشغيل المبدئي لماكينة تقطيع اللحوم، وماكينة الفرم بطاقة إنتاجية من 200 إلى 300 كيلوجرام في اليوم لكلا منهما، إضافة إلى تشغيل ماكينة إنتاج الثلج والمستخدم في حفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وتواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ضخ اللحوم الطازجة خلال إجازة عيد الأضحى، وتأتي الأسعار كالآتي:

اللحوم السودانية الطازجة: 285 جنيهًا/كجم

اللحوم الهندية المجمدة: 210 جنيهات/كجم

الضأن البلدي: 400 جنيهًا/كجم

الضأن المستورد: 390 جنيهًا/كجم

الخراف الحية (كيلو القائم): 225 جنيهًا.

الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 110 جنيهات للكيلو، بأنواع متعددة وأوزان تتراوح بين 1000 إلى 1300 جرام.

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