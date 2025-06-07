الأرصاد الجوية توجه تحذيرا للمواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلًا.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وارتفاع درجات الحرارة

وأضافت "غانم" في تصريحات للتليفزيون المصري:""من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الجافة نهارًا خاصة في المناطق الداخلية."

تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي



وأوضحت متحدثة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس خلال ساعات النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أن الشبورة المائية الكثيفة ستظل حاضرة خلال فترات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطرابات الملاحة البحرية

وحذّرت من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء، لافتة إلى وجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية بخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س وارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

نصائح هامة من الأرصاد الجوية

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والقيادة بحذر خلال الساعات الأولى من الصباح بسبب الشبورة المائية.

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