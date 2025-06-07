السبت 07 يونيو 2025
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أخبار مصر

السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قدّم خلاله التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر حكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص شكره وتقديره للتهنئة، متمنيًا لباكستان حكومة وشعبًا دوام الاستقرار والرخاء، ومؤكدًا على حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم القضايا الإقليمية والدولية

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