والدة الأسير تسنجاوكر: دم ابني في رقبة نتنياهو

قالت والدة الأسير الإسرائيلي في غزة متان تسنجاوكر: لا أستطيع تحمل هذا الكابوس مجددا وابني يواجه خطر الموت.

والدة أسير إسرائيلي تحمل نتنياهو مسؤولية عودة أبنها

وأضافت: إذا لم يعد ابني حيا فدمه سيكون على يد نتنياهو والضغط العسكري يقترب من متان ويعرض حياته لخطر فوري.

وتابعت: قرار توسيع العملية العسكرية في غزة يأتي على حساب حياة ابني وجميع الرهائن ونتنياهو يقدم الرهائن قربانا ويستخدمهم لا للدفاع عن إسرائيل بل عن حكومته.

واستطردت: نتنياهو يستخدم الجيش لا لحماية أمن إسرائيل بل لمواصلة الحرب وحماية حكومته ووضع متان صعب وأخشى ألا يتمكن من الهرب مرة أخرى إذا قصف المكان المحتجز فيه.

وأكدت والدة الأسير الإسرائيلي: أن أكثر من 40 أسيرا ماتوا في الأسر والضغط العسكري يقتلهم.

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