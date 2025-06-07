السبت 07 يونيو 2025
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الملاهي الشعبية تجذب الأطفال ثاني أيام عيد الأضحى في القليوبية (صور)

الملاهي الشعبية احتفالات
الملاهي الشعبية احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو

حرص الأطفال في محافظة القليوبية علي الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحي المبارك  وأجواء العيد من خلال الملاهي الشعبية، وسط أجواء احتفالية مبهجة.

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الملاهي الشعبية، أبرز احتفالات الأطفال في ثاني أيام عيد الأضحي

وتميزت الفعاليات بتنوعها، حيث شملت فقرات ترفيهية، وعروضا رياضية وفنية، بالإضافة إلى ألعاب للأطفال وبرامج موجهة للشباب والأسر، مما أضفى أجواء من البهجة والسعادة على رواد المركز.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة على أهمية دمج مراكز الشباب في النسيج المجتمعي، وجعل مراكز الشباب مؤسسات خدمية وثقافية واجتماعية متكاملة، تشارك المواطنين في مختلف المناسبات، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والتفاعل المجتمعي، وجعلها مساحة مفتوحة لجميع الفئات وكافة الأعمار

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، توجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو
الملاهي الشعبية  احتفالات الاطفال بالقليوبية بالعيد،فيتو

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