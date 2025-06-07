السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأضحى بعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في جدة

مكسرة الدنيا.فيتو
مكسرة الدنيا.فيتو

تنطلق اليوم السبت عروض مسرحية “مكسرة الدنيا” للفنانة دنيا سمير غانم في جدة، على مسرح “سيتي ووك” ضمن فعاليات موسم جدة، وضمن ليالي عيد الأضحى 2025.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم فى جدة حتى الاثنين 9 يونيو.

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

تتناول القصة شخصية “حلويات”، قائدة فريق سيرك قديم تواجه تحديًا لإنقاذ السيرك من الهدم، وتضم بطولة العرض نخبة من النجوم مثل محمد ثروت، سامي مغاوري، مريم الجندي وغيرهم وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى انتهت دنيا سمير غانم مؤخرًا من تصوير فيلم روكي الغلابة، والذي من المقرر عرضه بين أفلام صيف 2025 ، ويشاركها في بطولته للمرة الأولى محمد ممدوح.

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أحمد الجندي سامي مغاوري روكي الغلابة دنيا سمير غانم مسرحية مكسرة الدنيا محمد ممدوح مكسرة الدنيا

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