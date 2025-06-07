دنيا سمير غانم تحتفل بعيد الأضحى بعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في جدة

تنطلق اليوم السبت عروض مسرحية “مكسرة الدنيا” للفنانة دنيا سمير غانم في جدة، على مسرح “سيتي ووك” ضمن فعاليات موسم جدة، وضمن ليالي عيد الأضحى 2025.

ومن المقرر أن يستمر عرض مسرحية مكسرة الدنيا لـ دنيا سمير غانم فى جدة حتى الاثنين 9 يونيو.

تفاصيل مسرحية مكسرة الدنيا

تتناول القصة شخصية “حلويات”، قائدة فريق سيرك قديم تواجه تحديًا لإنقاذ السيرك من الهدم، وتضم بطولة العرض نخبة من النجوم مثل محمد ثروت، سامي مغاوري، مريم الجندي وغيرهم وتأليف وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى انتهت دنيا سمير غانم مؤخرًا من تصوير فيلم روكي الغلابة، والذي من المقرر عرضه بين أفلام صيف 2025 ، ويشاركها في بطولته للمرة الأولى محمد ممدوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.