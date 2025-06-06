محافظ القليوبية يزور دور رعاية المسنين ويقدم لهم الهدايا والورود (صور)

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة لنُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرًا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدمًا لهم الهدايا والورود، كما حرص على التحدُث مع نُزلاء الدار والاطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود،صور

ورافق محافظ القليوبية خلال جولته اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

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