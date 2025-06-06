الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

محافظ القليوبية يزور دور رعاية المسنين ويقدم لهم الهدايا والورود (صور)

محافظ القليوبية يقدم
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بزيارة لنُزلاء دار المسنين بمدينة بنها تقديرًا لمكانتهم الكبيرة وتضحياتهم، مُقدمًا لهم الهدايا والورود، كما حرص على التحدُث مع نُزلاء الدار والاطمئنان على توفير كامل الرعاية لهم، معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد. 

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محافظ القليوبية يقدم التهنئة للمسنين ويقدم لهم الهدايا والورود،صور
ورافق محافظ القليوبية خلال جولته اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور اسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.

محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو
محافظ القليوبية يقدم التهنئة بالعيد للمسنيين،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية وزارة الصحة بالقليوبية مسجد ناصر ببنها مسجد ناصر

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