عمال النظافة بحدائق القناطر الخيرية يواصلون تنظيف مخلفات احتفالات شم النسيم (صور)

بدأ عمال حدائق القناطر الخيرية في تنظيف آثار الاحتفالات بشم النسيم والتي استضافتها الحدائق خلال الفترة الماضية، في مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي موجهين الشكر لهم.

القناطر الخيرية بالقليوبية في احتفالات شم النسيم

وشهدت حدائق القناطر الخيرية الأيام الماضية أجواء احتفالية، في حالة من البهجة والسرور وتم توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال احتفالاتهم بشم النسيم بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لتأمين الحدائق والمناطق المحيطة بها.

وتقدم محافظ القليوبية بالشكر لجميع الأجهزة المعنية التي ساهمت في تنظيم هذه الاحتفالات، خاصة مديرية أمن القليوبية على جهودها في تأمين الزائرين ومديرية الصحة على توفير الخدمات الطبية المتميزة، مشيرا إلى أن القليوبية ستظل دائمًا حريصة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للمواطنين، والعمل على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات.

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

عمال القناطر الخيرية ينظفون الحدائق،فيتو

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