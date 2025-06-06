محافظ القليوبية يتفقد مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مجزر شبرا شهاب بالقناطر الخيرية لمُتابعة سير العمل فيها وانتظام استقبال الأضاحي من المواطنين خلال أيام العيد، يأتي ذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، واللواء أحمد بكر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.



وأكد محافظ القليوبية أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجانًا، فضلًا عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتًا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.

ومن الجدير بالذكر أن مجزر شبرا شهاب (النصف آلي- آلي- يدوي) التابع لقطاع الأمن الغذائي التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمُقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشية سنويًا، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، و٣٠ ألف رأس سنويًا، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 أطنان في الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن، كما يحتوي المجزر على 2 ساحة انتظار مواش تسع لـ 150 رأسا، ويحتوي أيضًا على 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المُستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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