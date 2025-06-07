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رياضة

تصفيات كأس العالم، شوط أول سلبي بين إنجلترا وأندورا

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب أندورا، بالتعادل السلبي في الشوط الأول من المباراة التي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الحادية عشر، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وحاول لاعبو منتخب إنجلترا تسجيل هدف التقدم، لكن لم ينجحوا في هز شباك منتخب أندورا.

تشكيل إنجلترا أمام أندورا 

ترتيب مجموعة إنجلترا 

1- منتخب إنجلترا 6 نقاط.
2- منتخب ألبانيا 3 نقاط.
3- منتخب لاتفيا 3 نقاط.
4- منتخب أندروا بدون نقاط.
5- منتخب صربيا  بدون نقاط.

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة أندورا في تصفيات كأس العالم 2026

حراس المرمى: دين هندرسون - جوردان بيكفورد - جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - دان بيرن - تريفو تشالوباه - ليفي كولويل - ريس جيمس - كونسا - مايلز لويس سكيلي - كايل ووكر.

خط الوسط: جود بيلينجهام - كونور كالاجر - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - كورتيس جونز -  كول بالمر - ديكلان رايس - مورجان روجرز.

خط الهجوم: إبريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - نوني مادويكي- بوكايو ساكا - إيفان توني - أولي واتكينز.

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