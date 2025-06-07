تحذيرات غذائية للأطفال في عيد الأضحى (فيديو)

يشهد عيد الأضحى المبارك إقبالًا كبيرًا على تناول اللحوم، حيث شددت الدكتورة سحر عبد الجيد عبد العزيز، أستاذ التغذية التطبيقية بقسم الغذاء والتغذية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية الانتباه إلى كميات اللحوم المناسبة للأطفال والمخاطر المحتملة للإفراط في تناولها.

مخاطر الدهون الزائدة على الأطفال

أكدت الدكتورة سحر أن الأمهات يهتمن بتأثير الوجبات على أطفالهن، خاصةً في عيد الأضحى حيث تزداد كثافة استهلاك اللحوم.

وحذرت من تقديم الأجزاء التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون للأطفال، خاصةً لحوم الضأن أو الخراف، وأوضحت أن أعضاء جسم الطفل صغيرة ولا تتحمل كميات كبيرة من الدهون، مما قد يؤثر سلبًا على الكلى.

تأثير الإفراط في اللحوم على سلوك الأطفال ونموهم

لم تقتصر التحذيرات على الكلى فحسب، بل أشارت الدراسات إلى أن تناول الأطفال في سن المدرسة لكميات كبيرة من اللحوم قد يؤدي إلى فرط الحركة وعدم التركيز.

كما نبهت الدكتورة سحر إلى أن اللحوم، خاصةً تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، قد تؤثر على نمو الطفل، مما قد يسبب الإصابة بالسمنة أو الكبد الدهني في سن مبكرة.

نصائح لتناول الاطفال الحوم في العيد

لضمان سلامة الأطفال خلال العيد، قدمت الدكتورة سحر عبد الجيد مجموعة من النصائح الهامة:

توقيت الوجبات: من الضروري أن يتناول الأطفال اللحوم في فترة الغداء وليس العشاء، ويُنصح بتجنب تناولها مباشرة قبل النوم.

المشروبات: يجب تقديم عصائر طبيعية للأطفال بعد تناول اللحوم، مثل الليمون بالنعناع أو البرتقال، مع الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية.

النشاط البدني: شددت الدكتورة على أهمية تحرك الأطفال بعد تناول اللحوم وتجنب الخمول، وذلك للمساعدة في عملية الهضم والحد من الآثار السلبية للإفراط في الأكل.

كميات اللحوم الموصى بها للأطفال

الأطفال من 1-3 سنوات، حوالي 40-45 جراما من اللحم المطبوخ.

الأطفال من 4-8 سنوات، حوالي 85-113 جراما من اللحم المطبوخ.

الأطفال من 9-13 سنة، حوالي 140 جراما من اللحم المطبوخ.

المراهقون (14-18 سنة):

الذكور: حوالي 155-200 جرام من اللحم المطبوخ.

الإناث: حوالي 140-185 جراما من اللحم المطبوخ

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