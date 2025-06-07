رئيس مدينة إسنا بالأقصر يزور موقع حريق كنيسة السيدة العذراء مريم (صور)

أجرى الدكتور علي السيد الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، يرافقه عبد الرحيم طايع ويوسف أحمد نصير نائبا رئيس المدينة، زيارة ميدانية إلى موقع الحريق الذي اندلع بعد ظهر اليوم السبت 7 يونيو 2025 أعلى سطح كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا.

حريق كنيسة العذراء بمركز إسنا

وجاءت الزيارة في إطار متابعة تطورات الحادث والاطمئنان على سلامة المصلين ومبنى الكنيسة، حيث أشاد رئيس المدينة بسرعة استجابة الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

وأكد " علي السيد" خلال الزيارة أن كافة أجهزة الدولة كانت على أهبة الاستعداد فور تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن التنسيق السريع بين الجهات المعنية ساهم في احتواء الموقف في وقت قياسي.

كما عبّر عن تقديره لقيادات الكنيسة وتعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس روح المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد.

واختتم رئيس المدينة ونوابه زيارتهم بالتأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم للكنيسة، ومواصلة المتابعة حتى انتهاء أعمال الفحص والتأمين الكامل للموقع.

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