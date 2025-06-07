تمركز عيادة متنقلة بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية للمواطنين خلال العيد

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال فريق القوافل العلاجية، بتجهيز عيادة طبية متنقلة شاملة لتتمركز أمام النادي الإجتماعي بمدينة دمنهور خلال عيد الاضحى المبارك.



حيث بدأت العيادة المتنقلة العمل منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية أيام العيد، وتستقبل المواطنين يوميًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، حيث تُقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان، وسط استحسان كبير من الأهالي لما تقدمه من رعاية صحية متميزة.





وقد تم تجهيز العيادة بكافة الأدوية الأساسية ومستلزمات الطوارئ، إلى جانب تواجد طبيب أخصائي وفريق تمريض مدرب على التعامل مع الحالات الطارئة، كما زُوّدت بأسطوانات أكسجين وكل ما يلزم من تجهيزات لضمان تقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة لتأمين إحتفالات عيد الأضحى المبارك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للإحتفال وتوفير الخدمات الطبية الطارئة للمواطنين.

وفي إطار متصل، فاجأت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة المعهد الطبي القومي بدمنهور، للتأكد من جاهزية الطواقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ومدى استعداد المعهد لاستقبال الحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك خلال جولتها الميدانية، حيث تفقدت المحافظ عددًا من الأقسام الحيوية، شملت وحدة الطب الحرج، وحدة الغسيل الكلوي، قسم الاستقبال، بالإضافة إلى المخازن الطبية.

تأخير في تقديم الخدمة الطبية سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم

قررت محافظ البحيرة، إحالة مدير المخازن الرئيسية للتحقيق، إلى جانب إحالة ٢ أخرين بقسم العظام وصرف علاج التأمين الصحي، لعدم التواجد وكذلك التقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية، وأكدت على أن أي تقصير في حق المرضى أو تأخير في تقديم الخدمة الطبية سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، وأن المحافظة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول يُثبت تقصيره أو استهتاره بصحة المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المستشفى

ثم واصلت محافظ البحيرة جولتها بتفقد أقسام الملاحظة واستقبال الأطفال، حيث وجهت بتكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المستشفى، وإنشاء كردون أمان حول مواقع الإنشاءات، حفاظًا على سلامة المرضى والزائرين، ومنعًا لحدوث أي حوادث أو إصابات، مؤكدة أن الانضباط والتواجد المستمر لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريض على مدار الساعة هو التزام أساسي لضمان تقديم خدمات صحية لائقة، مشيرة إلى ضرورة تلافي جميع الملاحظات فورًا لضمان كفاءة العمل وحماية أرواح المواطنين.

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