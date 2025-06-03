إصابة شخص في حريق محل بمحطة سكة حديد دمنهور (صور )

أصيب شخص بحروق بالجسم، إثر حريق نشب بأحد المحلات أعلي محطة السكة الحديد بدمنهور، قبل امتداده إلي باقي المحلات المجاورة، حيث تم نقل المصاب إلي مستشفي دمنهور لتلقي العلاج اللازم.

الدفع بقوات الحماية المدنية إلي مكان الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، بنشوب حريق بمحل باعلي محطة السكة الحديد بدمنهور، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية الي مكان الواقعة، وتم منع المارة ليتم السيطرة علي الحريق وإخماده حفاظا علي أرواح المواطنين الخارجين من محطة السكة الحديد بدمنهور قبل امتداده الي المحلات المجاورة .

إصابة أحد الأشخاص العاملين بالمحل

كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلي مكان الحادث حيث تبين إصابة احد الأشخاص العاملين بالمحل بحروق بالجسم وتم نقله الي مستشفي دمنهور لتلقي العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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