فقرات غنائية مختلفة، إقبال على مراكز الشباب ضمن مبادرة العيد أحلى بالبحيرة (فيديو وصور)

قدمت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية احتفالا بالعيد، وذلك في إطار المبادرة الترفيهية والاجتماعية "العيد أحلى"، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما لقيت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأشار الدكتور علاء الجزار مدير عام المديرية إلى أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول أيام عيد الأضحى.

كما أشادت الدكتورة جاكلين عاذر محافظ البحيرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الشباب والرياضة في تنظيم الفعاليات، مؤكدةً على النقلة النوعية التي تشهدها المراكز على المستويين الرياضي والثقافي.



وتندرج فعاليات مبادرة العيد أحلى ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الانتماء المجتمعي وتمكين مراكز الشباب من أن تكون نقاط إشعاع ثقافي وترفيهي، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.

الجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور علاء الجزار مدير عام المديرية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة وأشرف وتنفيذ جميع الإدارات الفرعية ومراكز شباب المحافظة.

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