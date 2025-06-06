أهالي البحيرة يحتفلون بعيد الأضحى في ميدان الاستاد (فيديو وصور)

رصدت عدسة " فيتو " احتشاد الأهالي من أبناء مدينة دمنهور في ميدان الاستاد احد اشهر الميادين بمحافظة البحيرة وذلك احتفالا بعيد الاضحي المبارك.

و تجمع الأهالي من مختلف الفئات العمرية تعبيرا عن فرحتهم بحلول عيد الأضحي المبارك وتزين ميدان الاستاد بالبالونات حيث حرص الأطفال علي شرائها ووصل سعر البالونة كبيرة الحجم الي ٣٥ جنيها وسط فرحة عارمة انتابت المواطنين من أبناء مدينة دمنهور.

وكان اللواء حسن موافي- السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمود هويدي - مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أديا صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد التوبة بمدينة دمنهور وهو ثاني مسجد تم بناؤه بقارة أفريقيا والذي بناه عمرو بن العاص بعد فتحه مصر.

القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة

جاء ذلك بحضور أسامة داود - السكرتير العام المساعد، والعميد حسام شبل المستشار العسكري للمحافظة، وعمر لبيب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر.

وتناولت خطبة العيد بمسجد التوبة بدمنهور فضل الله جل جلاله على عباده وتمام إكرامه لهم أن من عليهم سبحانه بهذا العيد الأكبر، واليوم الأغر، يوم الفداء الأعظم الذى تتجسد فيه معانى الفرح والسرور، والبذل والتضحية، والتسليم والتوكل، فبين تلبية الأمس وتكبير اليوم عطاء لا حدود له.

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