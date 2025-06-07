السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

هل أغلق الأهلي ملف الصفقات الصيفية بعد ضم زيزو؟ مصدر يرد

زيزو
زيزو

الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يغلق باب الصفقات الصيفية بعد ضم زيزو رسميا، مؤكدا أنه بعد العودة من كأس العالم للأندية هناك بعض التدعيمات التي يسعى النادي للقيام بها من أجل ترميم بعض المراكز، وأضاف أن صفقات الأهلي الصيفية لم تنتهِ بصفقة زيزو فقط.  

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

 ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة. 

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الأهلي زيزو النادي الأهلي

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