موعد أول مران لزيزو مع الأهلي بمعسكر أمريكا

يستعد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي الجديد للمشاركة في أول مران مع فريقه بعد إعلان انتقاله رسميا لمدة أربع مواسم مع وجود موسم خامس بموافقة الطرفين.

وقال مصدر داخل الأهلي إن زيزو سوف يشارك في مران الأهلي اليوم بمجرد وصوله إلى معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة ميامي الأمريكية حيث سيخوض اللاعب مرانا خفيفا بسبب طول رحلة اللاعب من القاهرة إلى أمريكا.

الأهلي، يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة باتشوكا المكسيكي وديا المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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