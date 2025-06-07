السبت 07 يونيو 2025
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دين ودنيا

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

الحج، فيتو
الحج، فيتو

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن جلسة الضُّحى بعد صلاة الفجر في جماعة من الأعمال التي يعدل ثوابها ثواب الحج والعمرة.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن  النبي ﷺ بين ثواب جلسة الذِّكر والقرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، وصلاة الضحى بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، وأخبر أن ثوابها كثواب الحجة والعمرة، فقال ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ». [أخرجه الترمذي]

لو فاتح حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة 

أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة 

ومن جانبه قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك أعمالا تعادل ثواب الحج، يمكن أن يفعلها المسلم في بيته، لافتا إلى أن كل يوم من يقوم بصلاة الفجر فى جماعة سواء في بيته أو المسجد، ثم جلس فى مكانه يذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم يصلى ركعتين لله، إلا وكتب الله ثواب حج وعمرة.

وأضاف العالم الأزهري: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لنا هذه الهدية الجميلة وقال فى حديثه الشريف: (من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة)".

عالم أزهري يوضح أعمال لها فضل الحج والعمرة 

وأضاف: "من يريد ثواب الحج كل يوم طول السنة، عليه بر والديه، كل من يبر والديه له ثواب الحج، ومن يحافظ على صلوات الجماعة ومن يقيم نفسه فى طاعة الله".

وتابع: "باب الله دائما مفتوح، والحج بداية للتغير وإصلاح القلوب وتقواها"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ".

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