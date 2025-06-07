خير أيام الدنيا بعد عرفة.. بداية يوم القر.. سر تسميته.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات الثلاث.. هذه أفضل الأعمال المستحبة فيه.. وذكر خاص لا يفوتك لنيل الثواب العظيم

تبدأ اليوم السبت الموافق الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق الثلاث، والتي تنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي.

ما هو يوم القر

ويوم القر هو اليوم الأوّل الخاص بأيام التشريق، بمعنى أنه اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحِجّة، ويكون بعد يوم النَّحر، وقد ثبت فَضل هذا اليوم بما ورد عن نبي الله -صلّى الله عليه وسلّم-: “إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ -تباركَ وتعالى- يومُ النحرِ ثمَّ يومُ القَّرِّ”.

سبب تسمية يوم القر

وقد سُمِّي يوم القر بهذا الاسم، كون الحُجّاج يستقرّون في هذا اليوم ويقرون بمِنى بعد يوم النَّحر، لكي يأخذون قسط من الراحة بعد تأدية بعض الأعمال مثل طواف الإفاضة، النَّحر، والرَّمي، ويجب على كافة الحجاج أن يظلوا في مِنى، ولا يجب لأحد أن يذهب من منى وينهي المناسك بذلك.

فضل يوم القر لغير الحاج

على الرغم من أن يوم القر مرتبط بمناسك الحج، إلا أن فضل يوم القر لغير الحاج عظيم ومتنوع.

استجابة الدعاء

من أعظم ما يميز فضل يوم القر لغير الحاج هو استجابة الدعاء فيه. يُستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، فقد ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم النحر: "هذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآن، لا يُرد فيهن الدعاء"، هذا يعني أن فضل يوم القر لغير الحاج يشمل فرصة ذهبية للدعاء المستجاب.

الإكثار من الذكر والتكبير

يُستحب الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، امتثالًا لقوله تعالى:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾

الفرح والسرور المشروع

أيام التشريق، ومنها يوم القر، هي أيام عيد للمسلمين، يُستحب فيها إظهار الفرح والسرور بنعم الله، كما قال النبي ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله"

المشاركة الروحية مع الحجاج

من أعظم فضل يوم القر لغير الحاج أنه يمكنك أن تشارك الحجاج روحيًا في هذا اليوم المبارك، فبينما هم يرمون الجمرات ويذكرون الله في منى، يمكنك أنت أيضًا أن تذكر الله وتدعوه في بيتك وتنال نفس الأجر.

الأعمال المستحبة لغير الحاج في يوم القر

فضل يوم القر لغير الحاج يتحقق من خلال أعمال بسيطة يمكن لكل مسلم القيام بها:

الدعاء المستجاب

يُستحب الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، خاصة بالأدعية الجامعة. من أفضل الأدعية:

"اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"

الذكر والتكبير

الإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، سواء بعد الصلوات أو في سائر الأوقات. صيغة التكبير المستحبة:

"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"

التوسعة على الأهل

يُستحب إدخال السرور على الأهل والأقارب، وتبادل التهاني، وزيارة الأقارب في هذا اليوم المبارك.

صلة الأرحام

اغتنام هذه الأيام المباركة في تقوية الروابط العائلية وصلة الأرحام، فصلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله.

الصدقة والإحسان

الصدقة في يوم القر لها أجر عظيم، فهي في يوم مبارك وفي وقت فضيل.

قراءة القرآن

قراءة القرآن وتدبر معانيه في هذا اليوم المبارك من الأعمال المستحبة.

أعمال الحج في يوم القر

أول أيام التشريق معروف بيوم القر، وسُمي بذلك لأن الحاج يقرّ ويمكث فيه بمنى، يرمي الجمرات بدءًا من الجمرة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى.

واختلفت أقوال العلماء فيما يخص حُكم المَبيت بمِنى خلال ليالي التشريق، وهي على النحو التالي:

لقد قال الحنفيّة أن المَبيت بمِنى سُنّةً، يكون المَبيت مُفضل للرَّمْي، ولا ينتج شيءٌ على الحاجّ بعدم المَبيت، إلّا أنّه يكون أمر مُسيئًا، كون الرسول -صلى الله عليه وسلم- للعبّاس بالمَبيت في مكّة للسقاية.

بينما قال جمهور من الشافعيّة، وأيضًا المالكيّة، والحنابلة يجب المَبيت بمِنى في أيام التشريق، ووجوب الفِدية على تَرْكه عند الشافعيّة، والمالكيّة، ويكون المبيت المُجزئ عند جمهور الشافعية هو مُكْثُ أكثر الليل، والمَبيت في مِنى أيام التشريق الثلاث يكون للمُتأخِّرين، وليلتيَن للمُتعجِّلين؛ والدليل على مشروعيّة ذلك من القرآن الكريم قَوْل الله عز وجل: “وَاذْكُرُوا اللَّـهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ”.

رمي الجمرات في أيام التشريق

يُعد رمي الجمرات من الأعمال التي يُؤديها الحاج في يوم القَرّ، وهو من الأفعال الواجبٌة، حيثُ يرمي الجمرات الثلاث، وهي الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ العقبة الكُبرى.

حكم صيام يوم القر

من المُحرم صيام يوم القَر، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وهو مثل حرمة صيام يوم النَّحر، وكذلك أيّام التشريق كلها، إلّا لِمَن لم يعرف الهدي عند المالكيّة، والحنابلة، وذلك استدلالًا بالحديث الذي قامت بروايته أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: “لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ”، كما أن الشافعيّة، والحنفيّة؛ قاموا بتحريم الصيام كذلك على مَن لم يجد الهَدْي.

حكم ذَبح الأضحية في يوم القر

يتم ذبح الأضاحي يَوم النحر أي يوم العيد، وأيّام التشريق بَعده؛ وعند مذهب الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، تُذبَح في اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من شهر ذي الحِجّة، بينما يدوم وقت الأُضحية عند الشافعيّة حتى آخر أيّام التشريق.

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