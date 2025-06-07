القصة الكاملة لخلافات إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد

بعدما أصبحت الخلافات بين المطرب الشعبي إسماعيل الليثي وزوجته خبيرة التجميل والبلوجر شيماء سعيد حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خرج إسماعيل الليثي عن صمته وأكد في تصريحات صحفية أن شيماء سعيد لا تزال زوجته وليست طليقته وأن ما حدث مشاجرة عادية تحدث بين الأزواج.

القصة الكاملة لأزمة إسماعيل الليثي وزوجته شيماء سعيد

وخلافات إسماعيل وزوجته شيماء أصبحت “تريند” بعد خروج الزوجة في فيديو عبر تطبيق تيك توك وهي تصرخ وتبكي بشكل هستيري، قائلة: “بصوا يا جماعة إسماعيل عمل فيَّ إيه، ضربني وخد فلوسي وشقايا كله وكسر لي تليفوناتي وخد دهبي كله 10 سنين مستحملة وبوظ لي وشي كله وجسمي متقطع أنا عايزة حقي يا جماعة".

وأضافت: "10 سنين حاطة في قلبي وساكتة ومش عايزة أتكلم ولا أفتح بُقي بكلمة".

هذا الفيديو لم يكن الأول من نوعه، حيث كانت شيماء قد خرجت في فيديو سابق تحدثت فيه عن “ظروف صعبة” تعيشها مع زوجها، لكنها لم تكشف التفاصيل وقتها، لكن المقطع الأخير أثار حالة من التعاطف والغضب بين متابعيها.

ومن جانبه نفى اسماعيل الليثي في تصريحات صحفية وجود أي سرقة أو اعتداء كما قالت شيماء، مؤكدا أنها كانت تتحدث وهي منفعلة وطالب بعدم تدخل أي أطراف بينهما، وهي التفاصيل التي تناقلتها مواقع عديدة عن فيتو من بينها: موقع روسيا اليوم.

روسيا اليوم تعيد نشر تقرير الأزمة نقلا عن فيتو

جذور الخلافات بين إسماعيل وشيماء

الخلاف بين الزوجين لم يبدأ مؤخرًا، بل تعود جذوره إلى بضعة أشهر، حين شاركت شيماء سعيد في حفل زفاف شقيقتها بعد أسابيع قليلة من وفاة نجلهما الطفل “رضا” الشهير بـ”ضاضا”، حيث ظهرت وقتها شائعات حول انفصالهما، خاصة بعد أن ظهرت شيماء في حالة نفسية سيئة.

وفي لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”، قال إسماعيل الليثي إن كان “متضايق” من زوجته بسبب ذهابها إلى فرح شقيقتها رغم حالة الحزن التي كانت تعيشها الأسرة.

وأضاف: “كنت مستني منها انها تقولي مش هروح مش أنا اللي هقولها روحي ولا ما تروحيش.. ما دخلتش الفرح، قعدت بره.. اختها عملت فيديو وشيماء قاعدة جوه ومشغلة أغاني، وقاعدة مبسوطة.. أنا شوفت الفيديو اتضايقت وفكرتها دخلت الفرح".

وأكد الليثي أنهما لم ينفصلا حينها ولمح أنه كان يشعر بالحزن لإقامة حفل زفاف كبير لشقيقة شيماء بينما كان حادث وفاة ابنه لا يزال حديث العهد.

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