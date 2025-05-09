الجمعة 09 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مايلي سايرس تطرح أغنية More to Lose

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

 طرحت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، اليوم الجمعة، أغنية سنجل جديدة، تحمل عنوان More to Lose، وذلك تمهيدا لطرح ألبومها الجديد.

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بيع جميع تذاكر فيلم مايلي سايرس Something Beautiful في 15 دقيقة

 نفدت جميع تذاكر العرض العالمي الأول لفيلم مايلي سايرس، الموسيقي" Something Beautiful"، في غضون 15 دقيقة فقط من طرحها للبيع، فيما وصلت قائمة الانتظار للتذاكر لـ 200 ألف شخص.

فيلم  Something Beautiful، عبارة عن "أوبرا بوب" تضم ثلاث عشرة أغنية أصلية جديدة من ألبومها الجديد " Something Beautiful".

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مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية خاصة بألبوم "Something Beautiful"

كما أعلنت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، عن إجراء جولة غنائية، لألبومها الجديد"Something Beautiful".

وأوضحت مايلي، خلال تصريحات صحفية، أنها ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بالجولة، في القريب العاجل.

وكانت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، كشفت عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Something Beautiful"، والذي يضم ١٣ أغنية، جاءت أسماؤها كالتالي:

Something Beautiful → شيء جميل

Beautiful Feeling → شعور رائع

Won’t You Let Me Love You? → ألا تسمحين لي بحبك؟

Daydreaming → أحلام اليقظة

Glamour → سحر / بهاء

Around The World In A Day → حول العالم في يوم

Tonight → الليلة

Walk of Fame → ممشى الشهرة

It’s A Jungle Out There → العالم غابة (حرفيًا: إنها غابة هناك)

My Girl → فتاتي

Golden Burning Sun → شمس ذهبية مشتعلة

End Of The World → نهاية العالم

Give Me Love → أعطني حبًا

وكشفت  مايلي سايرس، في تصريحات إعلامية، أن الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد "Something Beautiful"، ستحمل اسم "Walk of Fame".

 وأعلنت   سايرس، أن ألبومها الجديد، الذي سيتحمل اسم، Something Beautiful، سيتم إصداره في 30 مايو المقبل.

وكشفت عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

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بيع جميع تذاكر فيلم مايلي سايرس Something Beautiful في 15 دقيقة

"Walk of Fame" عنوان الأغنية الرئيسية لألبوم مايلي سايرس الجديد

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