بيونسيه تطرح غلاف فني لأغنية "II MOST WANTED" مع مايلي سايرس

بيونسيه ، كشفت المغنية بيونسيه عن غلاف فني رسمي منفرد لأغنية "II MOST WANTED"، التي تعاونت من خلالها مع المغنية مايلي سايرس.

ونشرت بيونسيه الغلاف الجديد لأغنية "II MOST WANTED"، عبر حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت أغنية "II MOST WANTED"، نجاحا كبيرا، بمجرد طرحها ضمن أغاني ألبوم بيونسيه الجديد، "COWBOY CARTER".

مايلي سايرس عن تعاونها مع بيونسيه: أصبح إعجابي بها أعمق بكثير

عبرت مايلي سايرس، عن حبها الشديد، وسعادتها للتعاون مع النجمة بيونسيه، في ألبومها الأخير، "COWBOY CARTER"، في أغنية "II MOST WANTED".

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وقالت مايلي سايرس، في تصريحات صحفية: "لقد أحببت بيونسيه منذ وقت طويل، قبل أن تتاح لي الفرصة للقائها، والعمل معها، لقد أصبح إعجابي بها أعمق بكثير الآن، بعد أن عملت بجانبها".

بيونسيه تطرح ألبومها الجديد COWBOY CARTER

وطرحت رسميا المغنية الأمريكية، بيونسيه، ألبومها الغنائي الجديد، COWBOY CARTER، والذي تضمن ٢٤ أغنية، وهم:

1. AMERICAN REQUIEM

2. BLACKBIRD

3. 16 CARRIAGES

4. PROTECTOR

5. MY ROSE

6. SMOKE HOUR

7. TEXAS HOLD 'EM

8. BODYGUARD

9. JOLENE

10. DAUGHTER

11. JUST FOR FUN

12. SPAGHETTI

13. ALLIGATOR TEARS

14. LEVI'S JEANS

15. MOST WANTED

16. YAYA

17. OH LOUISIANA

18. DESERT EAGLE

19. THE LINDA MARTELL SHOW

20. RIVERDANCE

21. HANDS HEAVEN

22. TYRANT

23. SWEET HONEY BUCKIN

24. AMEN

بيونسيه عن COWBOY CARTER: لدي بعض المفاجآت في الألبوم

وتحدثت المغنية الأمريكية، بيونسيه، عن ألبومها الجديد، "COWBOY CARTER".

وقالت بيونسيه في تصريحات صحفية، حول الألبوم الجديد:"لدي بعض المفاجآت في الألبوم، وقد تعاونت مع بعض الفنانين الرائعين الذين أحترمهم بشدة… أتمنى أن تسمعوا قلبي وروحي، وكل الحب والعاطفة التي سكبتها بكل تفاصيلها وبكل صوت في كل أغنية بالألبوم".

وكشفت بيونسيه، عن صورة البوستر الخاص، لألبومها COWBOY CARTER، والذي طرح رسميا بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٤.

ارتفاع ثروة بيونسيه لـ 800 مليون دولار

في سياق متصل، كشف تقرير لموقع فوربس الأمريكي، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت من 540 مليون دولار، إلى 800 مليون دولار.

وذكرت مجلة فوربس، في تقريرها، أن ثروة النجمة بيونسيه ارتفعت لـ 800 مليون دولار أمريكي، بعد أن كانت تقدر في شهر يونيو الماضي، بـ 540 مليون دولار، وهو ما وضع بيونسيه في المركز 48 في قائمة فوربس السنوية لأغنى النساء العصاميات في أمريكا.

وأوضح تقرير مجلة فوربي، أن تلك القفزة الكبيرة، في صافي ثروة بيونسيه، جاء بسبب بنجاح جولتها العالمية Renaissance، والتي شملت 39 مدينة في 17 دولة حول العالم، في الفترة من مايو إلى أكتوبر، وحققت إيرادات تزيد عن 579 مليون دولار، وهو ما وضعها بين أفضل 10 جولات في التاريخ وفقًا لبيلبورد، علاوة علي أرباح فيلمها الوثائقي، وأعمالها الموسيقة مع زوجها المنتج جي زي، وتعاونها مع العديد من العلامات التجارية.

كما اختارت مجلة فوربس، المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، لتحتل المركز 36، في قائمتها لـ أقوى امرأة في عام 2023.

بيونسيه والإنجاز التاريخي

وحققت بيونسيه، مؤخرا إنجازا تاريخيا، بعد أن أصبحت رسميا، أكثر من فاز بجائزة الجرامي علي مر التاريخ، سواء فنان رجل أم فنانة، وذلك بعد حصولها على ٣ جوائز في النسخة الـ 65 من حفل توزيع الجوائز العالمي.

وبلغ عدد الجوائز الجرامي التي فازت بها بيونسيه، ٣٢، جائزة وهو أعلى رقم يحصل عليه فنان حول العالم.

واحتفلت بيونسيه بهذا الإنجاز، خلال الحفل عن طريق فتح زجاجة شمبانيا، بصحبة زوجها الموسيقي والمنتج الشهير جي زي، والمطربة البريطانية أديل.