السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أسرة السلم والثعبان تقضي إجازة العيد بلوكيشن التصوير

عمرو يوسف، فيتو
عمرو يوسف، فيتو

تواصل أسرة الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان تصوير عدد من المشاهد الخاصة ببعض قصص العمل والتي تجمع الفنان عمرو يوسف وعدد من الفنانين المشاركين في العمل، مما جعل حصولهم علي إجازة العيد غير مكتملة حيث يقضون العيد بلوكيشن التصوير.
 

فيلم السلم والثعبان 2

ويستخدم المخرج طارق العريان خاصية الفلاش باك خلال تصوير أحداث فيلم السلم والثعبان الجزء الثاني، واستخدامه في المشاهد الخاصة بالفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة أسماء جلال.

ويلعب ظافر العابدين شخصية حبيب أسماء جلال السابق، ويظهر في مشاهد فلاش باك عن علاقته بها.

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

ويواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد السلم والثعبان 2 الذي يأتي من توقيع المخرج طارق العريان فى رابع تعاون سينمائي بينهم عقب ثلاثية ولاد رزق.

وأكد عمرو يوسف أن السلم والثعبان 2 هو ليس جزءا ثانيا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسلة أفلام تتشابه فقط في الاسم مثل سلسلة جيمس بوند مثلا، فهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية من تأليف أحمد حسني.

ويشارك عمرو يوسف بطولة السلم والثعبان 2 كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم.

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