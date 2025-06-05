طرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "السلم والثعبان 2"

طرحت الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان” الإعلان التشويقي الرسمي للعمل، وذلك عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم السلم والثعبان 2

ويأتي فيلم السلم والثعبان 2 تحت عنوان “لعب عيال.. قصة حب جديدة”، بطولة النجم عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال، والفنان التونسي ظافر العابدين.

أبطال فيلم السلم والثعبان 2

فيلم "السلم والثعبان 2" يقدم بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، ظافر العابدين، وتأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

الفيلم يأتي بعد 24 عاما من إخراج المخرج طارق العريان فيلم "السلم والثعبان" من بطولة هاني سلامة، وأحمد حلمى، وحلا شيحة.

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