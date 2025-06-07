السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

زيزو يكشف تفاصيل مكالمة جيرارد لضمه إلى الاتفاق السعودي ودور محمد صلاح في الصفقة

زيزو وصلاح، فيتو
زيزو وصلاح، فيتو

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق أنه تلقى مكالمة هاتفية من جيرارد مدرب الاتفاق السعودي لضمه خلال الفترة الماضية ودور محمد صلاح نجم ليفربول في ذلك.

 

مكالمة جيرارد وزيزو 

وقال  أحمد سيد زيزو خلال وجوده مع ابراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "في يناير الماضي تلقيتُ اتصالًا هاتفيًّا من جيرارد مدرب الاتفاق السعودي وقال لي: “سألت عليك محمد صلاح وأنت فري وتقدر توقع فكان ردي لازم الزمالك يوافق”.

وتابع: "قلت موافق لكن لا بدَّ من الزمالك وعرض عليَّ 2 مليون دولار ونصف قبل 6 أشهر من نهاية عقدي".

وكشف: "جاء مندوب النادي إلى مصر بناء على اتفاق مع مجلس إدارة نادي الزمالك وما حدش قابله جاء لمدة يوم واحد فقط وعاد دون أن يقابله أحد".

 

https://fb.watch/A35J7oYRfK/

 

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، اليوم السبت، ويطير اللاعب إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.   

 ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء اليوم السبت، تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم.

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