زيزو: لو الفلوس هدفي كان ممكن أرحل من 3 مواسم للدوري القطري

قال أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أنه كان حرًّا منذ ثلاثة مواسم وكان يحق له الرحيل عن الزمالك لكنه رفض ذلك.

زيزو يكشف عرض الريان القطري

وأوضح زيزو خلال تواجده مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر2: كنت لاعب حر من 3 مواسم ورفضت الرحيل وقتها واستغلال الشرط الجزائي وقيمته 30 مليون جنيه".

واضاف: "لو الفلوس كانت هدفي كنت تركت نادي الزمالك من زمان وتلقيت عرضًا مغريًا من الريان القطري وكان ممكن استغل الشرط الجزائي لكني لم افعل ذلك وجددت للنادي".

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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