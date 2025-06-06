زيزو: إدارة الزمالك حجزت لي تيكت للكشف بنيوم السعودي وقالوا إني عايز 60 مليون جنيه للتجديد (فيديو)

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أنه تلقى عرضًا مغريًا من نيوم السعودي خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح أحمد سيد زيزو خلال وجوده مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: خلال شهر أغسطس 2024 تلقيت عرضًا مقابل 5 ملايين دولار لي و6 ملايين دولار ونصف لنادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك وافق لكن مجلس الإدارة كان رده لي اطلع قول للناس إنك عايز تمشي".

وكشف: "تم حجز كشف طبي لي في الامارات من أجل الانضمام لنادي نيوم السعودي وما كنتش عارف فيه إيه؟ ولما سألت عرض إيه اللي بتكلم عليه ومعايا تيكت".

وتابع: "قلت لهم شوفو تقدروا تدفعوا نسبة كام 30 أو 40% من عرض نيوم فوجئت بطلبهم عايزينك تجدد قلت ماشي، ثم أعلنوا للسوشيال ميديا إن زيزو طلب 60 مليون جنيه".

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدًا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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