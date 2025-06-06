زيزو: إدارة الزمالك رفضت عرضا كان سيدر للنادي ملايين الدولارات

كشف أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق أن أزمته مع نادي الزمالك بدأت منذ موسم ونصف وخاصة منذ يناير الماضي.

زيزو يكشف عرض الشباب السعودي

وأوضح خلال وجوده مع إبراهيم فايق بقناة إم بي سي مصر 2: "قضيت 6 سنين في نادي الزمالك لم أفتعل أي مشكلة أو أزمة وبدأت الأزمة تظهر للعلن منذ شهر يناير الماضي والسنة ولكن الأزمة الحقيقية بدأت منذ موسم نصف".

وتابع: "في يناير موسم 2024 جاء لي عرض من الشباب السعودي بقيمة 7 ملايين دولار وتحديدًا 6 ملايين دولار بجانب الإضافات و10 % عن كل موسم لنادي الزمالك وهي أموال رهيبة تنعش خزينة النادي".

وتابع: "قلت لإدارة النادي بِعني واستفيد من أجل مصلحة النادي أو جدد لي بمقابل مادي معقول من خلال مكالمة مع كابتن حسين لبيب".

وأشار: "تم غلق باب القيد ولم يتم البث في العرض وفقدت العرض وأضاعوا على النادي أموالًا طائلة كفيلة بحل أزمات النادي المادية".

الاهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًّا مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد سيد زيزو في تدريبات النادي الأهلي، غدًا السبت، حيث يطير اللاعب مساء اليوم إلى مدينة ميامي الأمريكية للانضمام إلى بعثة الأحمر.

ويصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي إلى أمريكا، مساء غد السبت تمهيدًا للانضمام إلى معسكر النادي الأهلي الذي انطلق أمس في ميامي الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

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