رغم اعتزال الأسطورة، الإسكواش قوة ناعمة (3)

الحزن عمَّ المهتمين بلعبة الإسكواش، ومشجعي اللعبة البيضاء، وهم، في معظمهم، من المثقفين، ونخبة المتعلمين والطبقة الراقية في المجتمع. علق أشرف حنفى المستشار الفني لاتحاد الإسكواش، والمدرب السابق للمنتخب الوطني، على اعتزال الأسطورة علي فرج، قائلا:

"اعتزالك من الاسكواش المحترف يمثل نهاية حقبة للمشجعين حول العالم. كقوة مهيمنة على الملعب، صعدت إلى قمة الرياضة، ووصلت إلى الترتيب الأول عالميًا وألهمت جيل من عشاق الاسكواش. بمهارتك الاستثنائية، وأفضل عمل في القدم، وتألقك الاستراتيجي، وأفضل خطة دفاعية تركت بصمة لا تمحى في الرياضة. ألقابك العديدة، بما في ذلك بطل العالم 4 مرات هي شهادة على عملك الشاق والمثابرة.



أبعد من إنجازاتك المبهرة.. روحك الرياضية وتواضعك وشغفك باللعبة جعلتك شخصية محبوبة في مجتمع الاسكواش ملهمة لكل الأجيال. رسالتك لي قبل يوم واحد من اعتزالك تخبرني بقرارك، وتذكرني بوقتنا في التدريبات الشاقة التي تجعلك تبكي أحيانا، القفز من حافلة المدرسة إلى التدريب في نادي هليوبوليس واستاد القاهرة.. لقد تجاوزته وبعد ذلك قمت بعملك بطريقة مثالية.



كنت أعدك أنت ونور (زوجته نور الطيب) معًا بعدم تجاوز رقم 3 في التصنيف لكن كلاكما نجحتما في الوصول إلى رقم 4 (أنتما رقم 1 ونور رقم 3). كل هذا النجاح لا تزال "Allosh" (اسم الدلع للأسطورة) المتواضع والرجل اللطيف الذي نتحدث عنه في مبارياتنا عن سلوكه العظيم داخل وخارج الملعب قد يكون أكثر من مهاراته ونجاحاته العظيمة.



أنا فخور جدًا بوجودك في حياتي مع بعض اللاعبين الرائعين الآخرين لكنك كنت ابنًا لي أكثر من لاعب. لست مستغربًا من قرارك ولكني أحببت أن أناقشه معك. كل الحب والاحترام لما فعلته لنفسك وبلدك ومشجعي الاسكواش في جميع أنحاء العالم".



ولعل مما يبعث على التفاؤل، اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستقبال البطل المصري والذي كان يحتل المرتبة الثانية، بعد الصاروخ الصاعد مصطفى عسل، عالميًا في لعبة الاسكواش علي فرج، وذلك بعد قراره باعتزال اللعبة وخوض غمار عالم التدريب.



وزير الرياضة أثنى على الأسطورة على فرج، الذي نال أعلى درجة من التعليم والثقافة، حيث إنه خريج جامعة هارفارد، واعتبره نموذجا يحتذي به الشباب المصري.



الدكتور أشرف صبحي تواصل هاتفيًّا مع المهندسة آمنة الطرابلسي رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وبحضور علي فرج، حيث تم الاتفاق على الاستعانة بأسطورة الاسكواش مع الكابتن كريم درويش في لجنة تدريب المنتخبات المصرية.



كما قرر الدكتور أشرف صبحي الاستعانة بالبطل العالمي في عضوية المجلس العلمي للرياضة، والذي أُعلن مؤخرًا عن تشكيله بثوبه الجديد بقرار من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك الاستفادة من خبرات البطل العالمي في المشروع القومي لتطوير الاسكواش، والذي يتم بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة.



بقي أن يعزز الإعلام الرياضي الوطني من تلك الجهود؛ لكي تغدو الاسكواش لعبة شعبية أولى في مصر.. وأتمنى أن يحل ضيفا على البرامج التليفزيونية الناجحة ليعطى الدوة للشباب في العمل والجد والمثابرة إن أردنا إصلاح أحوال الشباب.

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