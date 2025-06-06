مضطرب نفسيًا ينهي حياة والدته ويصيب والده وشقيقته بالشرقية

شهدت إحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جريمة مروعة في أول أيام عيد الأضحى، حيث أقدم شاب مضطرب نفسيًا على قتل والدته وإصابة والده وشقيقته بجروح خطيرة، وذلك بعد ساعات قليلة من خروجه من مصحة نفسية لعلاج الإدمان.

جريمة بشعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

ووفقًا للتحريات الأولية، اعتدى الشاب ويدعى"أحمد.ع.أ"22 عاما (طالب في كلية التجارة) مقيم بإحدى قرى مركز أبو حماد محافظة الشرقية، على أفراد أسرته مستخدمًا أداة حادة داخل منزل العائلة، مما أدى إلى وفاة والدته وتدعى"ابتسام.م" ربة منزل في الحال، بينما نُقل والده “عبد السلام.ع” وشقيقته"ندى" إلى إحدى المستشفيات الخاصة في حالة حرجة نتيجة لإصاباتهما البالغة.

وشهدت الواقعة لحظات من الذعر، حيث تمكنت خلالها شقيقته الثانية “ياسمين” من الهروب وطلب النجدة، مما ساعد على سرعة تدخل قوات الأمن.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتم ضبط المتهم، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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