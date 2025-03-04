الثلاثاء 04 مارس 2025
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محافظات

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي لجثة سيدة سقطت من الطابق الرابع بالشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

أمرت نيابة فاقوس العامة محافظة  الشرقية بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بأحد العقارات السكنية لبيان سبب الوفاة الحقيقى بالإضافة إلى سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت اخطارا بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي باستقبال"منى. إ"38 عاما (ربة منزل) مقيمة بناحية منشأة نبهان بدائرة مركز فاقوس جثة هامدة.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التي أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء قيامها بتنظيف السجاد.

فيما جرى التحفظ على جثمان المتوفية بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي..حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن  الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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