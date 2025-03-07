تفاصيل صادمة في واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها في الشرقية (صور)

شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية جريمة بشعة عندما تجرد شاب ثلاثينى من مشاعره الإنسانية وأغواه الشيطان وأقدم على التخلص من زوجته بدائرة مركز الزقازيق في فجر خامس يوم شهر رمضان الكريم بسبب الخلافات على مصروف البيت، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه قبل هروبه للخارج، وجرى التحفظ عليه لحين استكمال التحقيقات.

جريمة بشعة تهز قرية صفيطة.زوج ينهي حياة زوجته ويشرع في حرقها بسبب مصروف البيت

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من أهالي قرية صفيطة مركز الزقازيق بنشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع بالقرية.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ جري الدفع بسيارات الإطفاء وبالفحص وبعمل التحريات اللازمة تبين نشوب حريق بشقة سكنية بعقار سكنى مكون من عدة طوابق وتم السيطرة على الحريق تماما.

كما تبين من الفحص العثورعلى جثة "رحمة.م.ع" 28 عاما، (ربة منزل) داخل الشقة المشتعلة بها آثار كدمات شديدة وجروح وغياب الزوج عن المنزل ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

جريمة بشعة تهز قرية صفيطة.زوج ينهي حياة زوجته ويشرع في حرقها،فيتو

الابن اكتشف الجريمة..الزوج ينهى حياة زوجته فجر خامس يوم رمضان

وبسؤال أسرتها، أفادوا أن نجل نجلتهم (5 سنوات) توجه لمنزل جدته من الأم قبل دقائق من اكتشاف الجريمة وأخبرها أن والده "أيمن.ف" 37 عاما (نجارمسلح) ويعمل في دولة الإمارات العربية قد أبرح والدته ضربا بسبب مشاجرة نشبت بينهما على مصروف البيت وطلب منه مغادرة المنزل فورا.

على الفور هرعت الأم لمنزل نجلتها وتتفاجأ بأن شقتها مشتعلة وتدخل غرفة نومها لتجدها جثة هامدة مسجاة أسفل السرير، فيما هرع الجيران إلى المنزل وقاموا باستدعاء قوات الشرطة.

ضبط مرتكب الجريمة قبل هروبه للخارج

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية بالاشتراك مع فرع الأمن العام توصل إلى أن مرتكب الجريمة البشعة زوج المجنى عليها والذى أقدم على إنهاء حياتها، وشرع في إشعال النيران بالشقة السكنية لمحاولة حرق الجثمان لإخفاء معالم جريمته، ولكن النار لم تطل الجثمان ثم لاذ بالفرار من المكان قبل أن يتم لاحقا أثناء استعداده للسفر لدولة الإمارات العربية، حيث تبين أنه كان متواجدا في إجازة من عمله.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

بسبب مصروف البيت، تشييع جنازة رحمة ضحية زوجها بالشرقية

شيّع أهالي قرية صفيطة في محافظة الشرقية في وقت سابق جثمان السيدة التي راحت ضحية زوجها، بسبب خلافات متكررة بينهما بسبب مصروف البيت.وخرج المئات من الأهالي في جنازة شهدت انهيار أسرة المجني عليها، وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

جريمة بشعة تهز قرية صفيطة.زوج ينهي حياة زوجته ويشرع في حرقها،فيتو1

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تشديد العقوبة على القتل العمدى

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

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